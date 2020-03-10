Koronavirüsün denizlere etkisi masaya yatırılacak
Deniz Ticaret Odasında Koronavirüsün deniz ticaret sektörüne etkileri ve kira sözleşmeleri müzakerelerinde salgın hastalıklar bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar konusuyla ilgili seminer düzenleniyor.
10.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:31
Deniz Ticaret Odasında Koronavirüsün deniz ticaret sektörüne etkileri ve kira sözleşmeleri müzakerelerinde salgın hastalıklar bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar konusuyla ilgili seminer düzenleniyor.
Gemi Brokerleri Derneği ve Deniz Emniyet Derneği 19 Mart Perşembe Deniz Ticaret Odası Fındıklı Merkez Bina'da 'Koronavirüsün deniz ticaret sektörüne etkileri ve kira sözleşmeleri müzakerelerinde salgın hastalıklar bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar' konulu bir semineri ortaklaşa gerçekleştirecek.
Koronavirüsün deniz ticaretine muhtemel etkileri anlatılacak
Gemi Brokerleri Derneği ve Deniz Emniyet Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştireceği seminerde birbirinden uzmanlar, Koronavirüsün deniz ticaretine muhtemel etkilerini masaya yatıracaklar. Seminerin açılış konuşmaları Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel ve Deniz Emniyet Derneği Genel Başkanı Cahit İstikbal tarafından yapılacak.
Açılış konuşmalarının ardından, İÜ Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan, 'Yeni Koronavirüs nedir? Nasıl korunulur? Bu ve benzeri virüslerin gelecek için oluşturduğu tehditler' konulu bir sunum gerçekleştirecek.
Prof. Erkan'ın sunumunun ardından Deniz Emniyet Derneği Başkan Vekili Harun Şişmanyazıcı, 'yeni Koronavirüsün makro ölçekte deniz ticaret sektörüne etkileri ve işletme ölçeğinde kira sözleşmeleri maddelerinin yapılmasında armatörlerin zarar görmemesi için dikkat edilmesi gereken hususlar' konu başlıklı bir sunum yapacak.
Sunumların ardından program, soru-cevap bölümü ile son bulacak. Denizcilik sektörü uluslararası bir sektör olması niteliği nedeniyle Koronavirüsün potansiyel etki alanı içerisinde bulunuyor. Bu nedenle sektörde farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminere yoğun talep olması bekleniyor. - İSTANBUL
Gemi Brokerleri Derneği ve Deniz Emniyet Derneği 19 Mart Perşembe Deniz Ticaret Odası Fındıklı Merkez Bina'da 'Koronavirüsün deniz ticaret sektörüne etkileri ve kira sözleşmeleri müzakerelerinde salgın hastalıklar bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar' konulu bir semineri ortaklaşa gerçekleştirecek.
Koronavirüsün deniz ticaretine muhtemel etkileri anlatılacak
Gemi Brokerleri Derneği ve Deniz Emniyet Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştireceği seminerde birbirinden uzmanlar, Koronavirüsün deniz ticaretine muhtemel etkilerini masaya yatıracaklar. Seminerin açılış konuşmaları Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel ve Deniz Emniyet Derneği Genel Başkanı Cahit İstikbal tarafından yapılacak.
Açılış konuşmalarının ardından, İÜ Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan, 'Yeni Koronavirüs nedir? Nasıl korunulur? Bu ve benzeri virüslerin gelecek için oluşturduğu tehditler' konulu bir sunum gerçekleştirecek.
Prof. Erkan'ın sunumunun ardından Deniz Emniyet Derneği Başkan Vekili Harun Şişmanyazıcı, 'yeni Koronavirüsün makro ölçekte deniz ticaret sektörüne etkileri ve işletme ölçeğinde kira sözleşmeleri maddelerinin yapılmasında armatörlerin zarar görmemesi için dikkat edilmesi gereken hususlar' konu başlıklı bir sunum yapacak.
Sunumların ardından program, soru-cevap bölümü ile son bulacak. Denizcilik sektörü uluslararası bir sektör olması niteliği nedeniyle Koronavirüsün potansiyel etki alanı içerisinde bulunuyor. Bu nedenle sektörde farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminere yoğun talep olması bekleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi
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