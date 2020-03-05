Koronavirüsün derinden etkilediği havacılık sektöründe ilk iflas İngiliz Flybe'den geldi

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Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya başlarken, havacılık sektörünü de derinden etkiledi. Dünya genelinde virüsle mücadele edilmeye çalışılırken havacılık sektöründe ilk iflas geldi. İngiltere 'nin en önemli hava yolu şirketlerinden olan Flybe, yaşadığı mali zorluklar sonrası iflas etti. Tüm uçuşlarını ve operasyonlarını durduran Flybe, kısa süre içerisinde kapanacak. İngiliz hükümeti şirketin düştüğü mali zorlukların koronavirüs öncesi oluştuğunu duyurdu. Koronavirüsle daha da yükselen olumsuz durum sonrası şirket iflas bayrağını çekti.

"LÜTFEN HAVALİMANINA GELMEYİN"

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yolcularına bir mesaj gönderen Flybe yetkilileri, "Eğer uçuşunuzu Flybe ile yapacaksanız, lütfen havalimanına gelmeyin. Operasyonlarımızın durması sonucu uçuşlarımız gerçekleşmeyecek ve şirketimiz, aldığınız biletler için alternatif bir program uygulamayacak" ifadelerini kullanarak uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

KORONAVİRÜS ÖNCESİNDE MALİ SIKINTIYA GİRDİ

1979 yılında kurulan Flybe, bir süredir mali sıkıntılarla mücadele ediyordu. İngiltere hükumetiyle Ocak ayında yaptığı mali durum ve uçuş operasyonlarıyla ilgili toplantı sonrası faaliyetine devam kararı alsa da, geçen sürede herhangi bir düzelme olmaması nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili İngiliz hükumetinden yapılan açıklamada, "Flybe'nin mali sıkıntıları uzun zamandır devam ediyor ve her şey kayıt altında. Şirket bu durumu, koronavirüs vakasından önce yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.

FLYBE PERSONELİNİN İŞ BULMASI İÇİN DESTEK SAĞLANACAK

Yetkililer ayrıca, sadece Flybe'nin uçtuğu ve İngiltere'deki diğer hava yolu şirketlerinin rotalarında bulunmayan güzergahların, şirketlerle görüşülerek yeniden düzenlenmesi için acil toplanma kararı aldı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı da Flybe'nin kapanması sonucu mağdur duruma düşecek olan personelin kısa süre içerisinde yeni iş bulması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.