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Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu

Çin'de yayın yapan bir tıbbi dergi ABD'de bilim insanlarının koronavirüs araştırmalarına yer verdi. Araştırmada, koronavirüsten en çok etkilenen kan grubunun A grubu, en az etkilenenin ise 0 grubu olduğu belirtildi.

17.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:30

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yayın yapan tıbbi dergi BMJ, Yale Üniversitesi ve ABD merkezli genomik araştırmalara odaklanan Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın desteklediği çevrimiçi sağllık araştırmalarının yayımlandığı medRxiv yeni tip koronavirüs ile ilgili Çinli bilim insanlarının çalışmasına yer verdi.

Söz konusu araştırma dünyayı etkisi altına alan ve 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün hangi kan gruplarında daha etkili olduğu ile ilgili bilgiler sunuyor.

2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ

Derginin yer verdiği araştırmada şu ifadeler yer aldı:

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi. Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi. İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.

0 KAN GRUBUNDA RİSK DÜŞÜK

Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre Kovid-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı. medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor.

Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:

A kan grubu: %37.75

0 kan grubu: %25.80

AB VE B KAN GRUPLARI ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLMEDİ

Araştırmada "AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi.

Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.

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Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (7)
SAMİLİ5:ne kadar saçma 0 ile A grubu dünyada kaç kişi var o farkıda oranlayın eşit düzeyde bulaştığını görmüş olursunuz milletle dalga geçmeyin
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SHEH:Aynen öyle 0 kan grubu dünya nüfusunun %10’unu oluştururken, A kan grubu %45’ini oluşturmakta.
0 0
HAKAN:alakası yok
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HASAN KARA:A grubu kan grubu taşıyan insan ortalamasının 0 kan grubu taşıyana göre daha fazla olmasından sonuç belli zaten.Çok saçma bir araştırma sonucu ortaya çıkmış işimiz bunlara kaldıysa yandık
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OKUDUĞUNU ANLAYAMIYORMUSUN HÖDÖ?:değerli bir çalışma olmuş, bütün bu telaşın içinde bunu yapan bilim aklına minnet borçluyuz; belki aşı geliştirme ve virüsle mücadelede katkı sağlar
1 0
AJJAJAJ:A ve 0 i incelemisler b ve ab grubunu es gecmisler :) aklimizla dalga gevmeyin ya
Cevap Yaz 0 3
BUNLARINDA BEYNİ VİRÜSLÜ ...:ulen kayda değer, sonuç üzerinde etkili bi fark yaratmamış nerenle okudun haberi moron?
0 0

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