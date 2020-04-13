Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsün en ön saflarında çalışan sağlık savaşçıları görüntülendi

İstanbul'daki pandemi hastanelerinde en ön saflarda yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.

13.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:25
Koronavirüsün en ön saflarında çalışan sağlık savaşçıları görüntülendi
İstanbul 'daki pandemi hastanelerinde en ön saflarda yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Çekilen fotoğraflarda sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için özel tulumlar, maske, eldiven, gözlük ve siperliklerle koruyucu önlemler aldığı görülüyor.
Türkiye 'deki koronavirüs vakaların yüzde 60'ının bulunduğu İstanbul'daki pandemi hastanelerinde yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları İhlas Haber Ajansı objektifleri tarafından görüntülendi. Çekilen fotoğraflarda koronavirüs savaşçılarının zor şartlar altında çalışarak, fedakarca mücadele ettikleri gözlendi. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar en büyük risk grubunda bulunuyor.
ELDİVENLERİ KAT KAT GİYİYORLAR
Çekilen fotoğraflarda bir başka ayrıntı ise sağlık çalışanlarının eldivenleri üst üste giymeleri. Bu yöntemle tek kullanımlık eldiveni kullandıktan sonra hemen çıkaran sağlık çalışanlarının özverili önlemleri dikkat çekti. Virüsten korunmak için özel tulumlar, maske, eldiven, gözlük ve siperliklerle koruyucu önlemler aldığı gözlendi.
Türkiye'de 11 Mart 2020'de görülen ilk vakanın ardından vaka sayısı 60 binlere yaklaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de 1 milyon 700 bine yakın sağlık çalışanının bulunduğu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca cuma günü yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının sözlerine dikkat çekerek şu sözlere yer vermişti; "Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. Güvenmelisiniz, bu güven hakkımız. Hastalığın kontrol altına aldığımız anda özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler sadece bana ait değil, bu sözler sağlık personelimizin sözleri ve talepleridir.
Korona virüsü kontrol altına almak için savaşan 1 milyon 61 bin 635 savaşçının, doktorun, hemşirenin sözleridir bu. Onların sizin için en büyük dileği, hastalarından biri olmamanız."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İhlas Haber Ajansı, İstanbul, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsün en ön saflarında çalışan sağlık savaşçıları görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:34: Van Gölü sahillerinde 100 ton atık çöp toplandı - Haber 13:34: Çakıcı: "Tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık" - Haber 13:34: DEV PETROL ARAMA PLATFORMU FSM'DEN GEÇTİ - Haber 13:33: "TURŞUCU KÖYÜ"NDE TURŞUCULAR ÖNÜNDE KUYRUK - Haber 13:33: Kartepe çağrılarını Kocaman yanıtladı - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin