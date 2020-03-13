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Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı

Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de tedavi aşamasında görev yapan personeller, maskelerini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

13.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:59

5 bine yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün merkezi Çin'de can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanırken, 8 de yeni vaka saptandı. Gelinen noktada, Pekin yönetimi virüsün merkez üssü olan Vuhan kentindeki tüm sahra hastanelerini kapattı.

MASKELER ÇIKARTILMAYA BAŞLANDI

Koronavirüs Avrupa'da her geçen gün yayılmaya devam ederken, Çin'de salgının kontrol altına alınması doktor ve hemşirelerin yüzlerine yansıdı. Son gelen görüntülerde, virüs tedavisinde görev yapan personeller maskelerini ilk kez çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

KORONAVİRÜS 5 BİNE YAKIN CAN ALDI

Vuhan'dan yayılan ve tüm dünyanın bir numaralı güvenlik sorunu haline gelen koronavirüs, 5 bine yakın insanın canına mal oldu. Yaklaşık 200 bin kişiye bulaşan virüs, 130 bin insanın üzerindeki etkisini devam ettirirken 70 bin insan virüsü yenmeyi başardı.

Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (4)
BAHRİ:Her türlü mahlukatı kemirmeye devam mı diyorsunuz yani? Bi zobarsanız da hem insanoğlu, hem de şu hayvanlar kurtulsa elinizden . Birde pişkin pişkin gülüyorlar şunlara bak. Penguen gibi zebra gibi hepiniz birbirinize benziyorsunuz zaten.
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ADMİB:HEPSİ AYNI KİŞİ GİBİ GELDİ BANA :d
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ADMİN:ULAN DÜNYAYA YAYDINIZ BİDE GÜLÜYOMUSUNUZ HALA
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ZAOKENG KANG DONG DİNG:Her bi haltı yiyip dünyaya yaydınız şimdi sırıtıp gezersiniz böyle
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