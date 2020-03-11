Koronavirüsün etkisiyle hizmet sektöründe küresel ticaret yavaşladı
Dünya Ticaret Örgütü’nün açıklamasına göre en büyük düşüşler ise havayoluyla yolcu taşımacılığı ve kargo sektörlerinde yaşanıyor.
11.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) koronavirüs (Covid-19) sebebiyle havacılık ve kargo taşımacılığı başta olmak üzere hizmet sektöründe küresel ticaretin 2020 yılı başında yavaşladığını açıkladı.
Cenevre merkezli örgüt, hizmet ticareti göstergesinin 98,4 puandan 96,8 puana düştüğünü duyurdu. İndeksin 100 puanın altında olması orta dönemli eğilimlerin altında olduğu anlamına geliyor.
Cenevre merkezli örgüt, hizmet ticareti göstergesinin 98,4 puandan 96,8 puana düştüğünü duyurdu. İndeksin 100 puanın altında olması orta dönemli eğilimlerin altında olduğu anlamına geliyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya Ticaret Örgütü, Dünya
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