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Koronavirüsün fotoğraflı anısı

İZMİT'te, emekli orman mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Serdar Akyay (64) hazırladığı 'Corona-19 Hatırası' yazılı pankartı evinin önündeki ağaçlara asarak, poz verenlerin fotoğrafını çekiyor.

13.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:15
Koronavirüsün fotoğraflı anısı

İZMİT'te, emekli orman mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Serdar Akyay (64) hazırladığı 'Corona-19 Hatırası' yazılı pankartı evinin önündeki ağaçlara asarak, poz verenlerin fotoğrafını çekiyor. Serdar Akyay, önemli bir salgının da anısını olmasını istediğini belirterek, "İnsanlara biraz moral olsun, biraz neşe katsın, acı da olsa bir anı olsun istedim" dedi.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde yaşayan emekli orman mühendisi Serdar Akyay, komşularıyla birlikte hazırladığı 'Corona-19 Hatırası' yazılı pankartı evinin önündeki ağaçlara astı. Pankart mahalle halkının ilgi odağı oldu. Çocukluğundan beri fotoğraf sanatı ile ilgilendiğini ifade eden Serdar Akyay, yoldan geçerken pankarta ilgi gösterenlerin fotoğraflarını çekerek bir anı albümü oluşturuyor.

Zorlu salgın sürecinde insanlara moral vermek istediğini söyleyen Serdar Akyay, "Fotoğraf sanatıyla, eğitimiyle, eğitmenliğiyle ilgileniyorum. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizde de herkesin morali bozuk. İnsanları gülümsetmek, tarihe bir not düşmek istedim. İstanbul 'a gittiğinizde mutlaka İstanbul hatırası fotoğrafı çekersiniz. Eskiden beri böyle bir adet olmuştur. Ben de böyle bir şey düşünerek sokağımıza böyle bir pankart astım. İnsanlara biraz moral olsun, biraz neşe katsın, acı da olsa bir anı olsun istedim. Geçmişte hatırlamak istemediğimiz bir sürü anı vardır. Böyle ülkemize mal olmuş, dünyaya mal olmuş önemli bir salgının da anısı olsun istedim." dedi.

İnsanların evlerinde kalması gerektiğini, ancak mecburen çıkmak zorunda olanların bir fotoğraf çekmek için durmasında bir sakınca olmadığını belirten Serdar Akyay, şöyle konuştu:

"Bizim sokağımız biraz sakin bir sokak. Fakat bu sakinliğe oranla insanların ilgisi güzel. İnsanlar bakıyor, merak edip inceliyor. Ben de o arada penceremden onların fotoğrafını çekiyorum. Şu anda çıkması gereken insanlar çıkabiliyor. Ekmek almaya, markete gidip geliyorlar. O aralarda bir fotoğraf da çekebilirler. Sosyal mesafeyi de koruduktan sonra bir sıkıntı yok."


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, İzmit, Güncel
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