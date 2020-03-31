Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsün Hava Yoluyla Bulaşmadığı Kanıtlandı

Hasta sayılarında büyük bir artışın görüldüğü yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde adeta hayatı felç etti.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Koronavirüsün Hava Yoluyla Bulaşmadığı Kanıtlandı
Hasta sayılarında büyük bir artışın görüldüğü yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde adeta hayatı felç etti. İnsanlara kolayca bulaşabilmesiyle bilinen virüs yüzünden neredeyse herkes şu anda evinde. Her kişiye çok rahat bulaştığı bilinen virüs hakkında en merak edilen sorulardan biriyse hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığıydı. Birçok uzman, konu hakkında farklı görüşler ortaya atsa bile Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuya ilişkin önemli bir açıklama gönderildi. Virüsün hava yoluyla bulaşması çok zor

Uluslararası sağlık kuruluşunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı söylendi. Bu durum gerçekten de birçok kişide rahatlama yarattı.

Bu virüs türünün hava yoluyla taşınamayacağının belirtildiği açıklamada ayrıca, damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen yere düştüğü söylendi. Asıl dikkat edilmesi gereken virüsü taşıyan kişilerin 1 metre yakınında nefes alıp verenler ile ellerini enfekte olmuş yüzeyle temas ettirdikten sonra dezenfekte etmeden yüzüne, ağzına ya da burnuna dokunan kişilerin de virüsü kapabileceği detayıydı.

Yüzeylerin sürekli dezenfekte edilmesini gerekliliği ise bir diğer önemli konu. Ayrıca ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması da virüsten korunmada ciddi bir öneme sahip.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Teknoloji
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüsün Hava Yoluyla Bulaşmadığı Kanıtlandı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:01: Koronavirüs saha ekibinden 'evde kal' çağrısı - Haberler 13:01: Kars'ta Kızılay'dan anlamlı destek - Haberler 12:59: Avrupa'da Covid-19'dan en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi - Haberler 12:59: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti - Haberler 12:57: The French Dispatch Filmi - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:37: Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haberler 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:30: Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık