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Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü

Koronavirüsün hızla yayılmasının en önemli nedenlerinden biri olan süper bulaştırıcıların ortak özelliğinin koku almamaları olduğu ortaya çıktı.

23.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:41

İngiltere 'de ve Avusturya'da yapılan araştırmalarda, koronavirüsün hızlı yayılmasının en önemli nedenlerinden biri olan ve hiçbir virüs belirtisi göstermeyen 'süper bulaştırıcı'ların ortak özelliği tespit edildi. Süper bulaştırıcıların en önemli göstergesinin koku kaybı olduğu açıklandı.

HİÇBİR SEMPTOMU GÖSTERMİYORLAR

Koronavirüs 'ün dünya çapında yayılmasının en önemli sebeplerinden biri, öksürük ve ateş gibi temel semptomları göstermedikleri için kendilerini tecrit etmeyen kişiler. Uzmanlar, 'süper bulaştırıcı' olarak anılan bu kişilerin izole edilmesi için tüm ülkelerin çok daha fazla test yapması gerektiğini vurguluyor.

KOKU ALMIYORLAR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İngiltere ve Avustralya'da yapılan son çalışmalara göre, süper bulaştırıcılığın en önemli göstergelerinden biri, koku kaybı. Doktorlar, çok fazla test yapan Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerde semptomsuz olmalarına rağmen pozitif çıkan kişilerin büyük bir çoğunluğunda koku kaybı (anosmi) görüldüğünü belirtiyor.

"ALMANYA'DA İKİ HASTADAN BİRİ KOKU ALMIYOR"

Avustralya'daki Finders Üniversitesi'nden Profesör Simon Carney, "Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerekmekle beraber, koku kaybı Güney Kore'de her üç hastada bir, Almanya'da iki hastada bir görüldü" diyor.

İngiltere'de de son günlerde tek semptomu koku kaybı olan hastaların teşhisinde büyük bir artış yaşandığı belirtiliyor.

VİRÜSÜN HIZLI YAYILMASININ EN BÜYÜK SEBEBİ

Koku kaybı yaşayan kişilere de test yapılması ve pozitif sonuç çıkması halinde izole edilmeleri öneriliyor. Carney, AP ajansına açıklamasında, "Mevcut tarama yöntemlerinde teşhis edilmeyen bu sessiz taşıyıcılar, hastalığın bu kadar çok ülkede nasıl bu kadar hızlı yayıldığını açıklıyor" dedi.

BİR KİŞİ 500-600 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİYOR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de 30 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili test merkezlerinin artırılması gerektiğini belirterek, süper taşıyıcıların ortaya çıktığını ifade etmişti. Ceyhan, "Maalesef bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabiliyor" demişti.

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Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan ’süper bulaştırıcı’ların sırrı çözüldü

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Yeni tip koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, Almanya, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (1)
AHMET CAN:BİRAN ÖNCE SOKAGA ÇIKMA YASAGI GELMESISİ LAZLM EN ÇOK YAYILMA İNSANIN DIŞARDA OLMASI
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