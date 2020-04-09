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Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi

Bilim insanları, daha önce yapılan görüntülemelerde taç şekline benzediği ortaya çıkan koronavirüsün hücreyi enfekte etmeye çalıştığı anı görüntüledi. Elektron mikroskobu ile görüntülenen virüsün hücrelerde yarattığı tahribat da açığa çıkarıldı.

09.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:23

Koronavirüsün tedavisi ve aşısının geliştirilmesi için bilim insanları, virüsün yapısı üzerine çalışmaya devam ediyorlar. Brezilya 'dan bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırı anlarını elektron mikroskobu ile görüntülemeyi başardılar.

Elektron mikroskobu ile koronavirüsü inceleyen Brezilyalı bilim insanları, virüsün bir insan hücresini nasıl enfekte ettiğini gözlemlediler.

VİRÜS, SİTOPLAZMAYA SALDIRIYOR

Koronavirüsün hücreye saldırdığı anların yer aldığı görüntülerde siyah noktalar olarak görülen koronavirüs, insan hücresinin genetikten sorumlu organeli olan sitoplazmaya saldırıyor. Sitoplazmaya saldıran virüs, bu şekilde insan hücresine enfekte oluyor.

Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi

SİVRİ PROTEİN UÇLARINI KULLANARAK HÜCREYE TUTUNUYOR

Koronavirüsün hücreye saldırı anının görüntülerinde koronavirüsün ismini veren sivri protein uçları da görülüyor. Virüs bu sivri protein uçlarını kullanarak hücrelere tutunuyor. Koronavirüse karşı aşı çalışmalarında bu sivri protein uçlarının bağlandığı hücre proteinleri hedef alınıyor. Bu nedenle koronavirüsün hücreye nasıl girdiği ve sivri protein uçlarının nasıl çalıştığının belirlenmesi oldukça önemli.

Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
Etiketler: Koronavirüs, Brezilya, Güncel

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