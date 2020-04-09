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Koronavirüsün Hücreye Saldırma Anı Görüntülendi

SARS-CoV-2 virüsünün hücreye saldırı anı bilim insanları tarafından görüntülendi. İşte yayınlanan görüntüler!

Bilim İnsanlarınca Görüntülendi!

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

09.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:51
Koronavirüsün Hücreye Saldırma Anı Görüntülendi
SARS-CoV-2 virüsünün hücreye saldırı anı bilim insanları tarafından görüntülendi. İşte yayınlanan görüntüler!

Bilim İnsanlarınca Görüntülendi!

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Brezilyalı bilim insanları, virüsün insan hücrelerindeki yayılımını elektron mikroskobu kullanarak görüntüledi ve kayıt altına aldı.

Hemen aşağıda yer alan bu görüntülerde virüs, genetik yapıdan sorumlu olan bir sitoplazmayı enfekte etmeye çalışıyor. Bu görüntüde yer alan siyah parçacıklar ise virüs. Bu çalışmanın ardından virüsün, insan hücrelerinde ortaya çıkardığı zararın boyutu daha net bir şekilde anlaşılabilir hale geldi.

9 Nisan 2020 tarihi itibarıyla küresel ölçekte bir buçuk milyonun üzerinde vaka yer alırken vakalara bağlı ölüm sayısı ise seksen beş bini geride bıraktı. Ülkemizde ise 38,226 vaka ve 812 ölüm bulunuyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Genetik, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüsün Hücreye Saldırma Anı Görüntülendi - Haberler

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