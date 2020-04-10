Koronavirüsün ilacını bulan kişiyle beraber olacağını açıkladı

Lola Taylor ismi ile tanınan 27 yaşındaki Rus güzel Iyubov Bushueva, Instagram hesabındaki paylaşımında, koronavirüsün ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olabileceğini söyledi.

HERKES İLACIN BULUNMASINI BEKLİYOR

Milyonlarca insanın koronavirüs korkusu yaşadığı bu günlerde, insanlar gelecek bir aşı ya da ilaç haberine kilitlenmiş durumda. Cinsel içerikli film yıldızı Rus güzel Iyubov Bushueva da bütün heyecanıyla koronavirüs ilacının bulunmasını bekliyor.

EVDE OTURMAKTAN SIKILDI

27 yaşındaki yıldız, Instagram'da korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olabileceğini belirten bir paylaşım yaptı.

Moskova'daki evinden çıkması durumunda tutuklanacağını sölyeyen Iyubov, izolasyonda kalmaktan çok sıkıldığını ve ilacın bir an önce bulunmasını istediğini ifade etti.



