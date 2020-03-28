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Koronavirüsün ilacını bulduklarını açıkladılar

SON DAKİKA... Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini öne sürdü. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları...

28.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:32
Koronavirüsün ilacını bulduklarını açıkladılar

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

'Tedavi şemasını geliştirdi'

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa 'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.



'Virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önlüyor'

Çalışmaların Rusya Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedavi kılavuzuna eklenmesinin önerildiği belirtilen açıklamada, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova'nın şu ifadelerine yer verildi:

"İlaç yüksek seçicilikle koronavirüsün hücre kültürlerindeki sitopatik etkisini bloke eder ve replikasyonunu (kopya edilmesini) önler, Meflokin'in immünsüpresif etkisi ise virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önler.



'Hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak'

Makrolid antibiyotik ve sentetik penisilinlerin eklenmesi sadece ikincil bakteriyel-viral bir sendromun oluşumunu önlemekle kalmayıp, aynı zamanda kan plazması ve akciğerlerdeki antiviral maddelerin konsantrasyonunun arttırılmasını sağlar. Bu, değişen ağırlıktaki koronavirüs enfeksiyonu olan hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak."

Açıklamada ayrıca koronavirüsün önlenmesi için de meflokin bazlı etkili ve güvenli bir şema geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. (Sputnik)

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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Rusya, Magazin

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