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Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı

Koronavirüse en ağır kaybı veren ülke olan İtalya'da salgına yakalananlar sokak ortasında can vermeye başladı.

20.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:43

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına en ağır kaybı veren ülke İtalya oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden gelen son görüntüler tüyler ürpertti.

İNSANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR

41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı

ÇİN'İ GERİDE BIRAKTILAR

İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.

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Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya’da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (29)
KARADENİZ:Yabancılar bazı kültürlerini değiştirmesi lazım kesinlikle ayakkabılarını dışarıda çıkarmıyorlar evin içinde ayakkabı ile geziyorlar terlik diye bir şey kullanmazlar, ev ve sokak tuvaletlerinde ne musluk var nede tahiret musluğu var koltuk altlarında sakal gibide kıl olur. . neyse midenizi bulandırmayayım akşam akşam
Cevap Yaz 4 10
KIMSESIZ:Cok dogru
1 0
KIMSESIZ:Korkmayin ama ölenlere saygili olun, Herkesin anasi, babasi, solunum yolunda sorunu olan kardesleri cocuklari var. Kendinize sayginiz yoksa bile diger insanlarin hakkina girmeyin.
Cevap Yaz 2 5
PHİLADELPHİA:Philadelphia da suan sokakladda 1 kisi yok is yerini acik birana 100 bin $ ceza var sadece drive thru lar acik arabala alip cikiyorsin sokaklara sakin cikmayn sirke ile bal I karistirip icon 1/2
Cevap Yaz 0 2
VATANSEVER:Türkiye Çin den sonra 11 gün içinde en çok hastalanan Ülke olarak ikinci sırada...Eğer Türkiyede İnsanlar böyle deva ederse, maalesef Türkiyenin durumu İtalyadan daha kötü ola bilir...
Cevap Yaz 3 8
SEDA YİLMAZ:Hakklisiniz
0 1
İSTANBUL ATA:Arkadaşım hastasın, kötüsün ve pandemi var biliyorsun, yakalanmış olma ihtimalin var. Neden sokaktasın? Evinde yatıp dinlenip iyileşmeye çalışmak varken sokağa çıkıp ölmeye yer aramak ne kadar aptalcadır ya?
Cevap Yaz 1 3
EMPATİ:EVİ OLDUĞUNU NERDEN BİLİYORSUN,HERKESİN BİZİM GİBİ EVİ OLMAYABİLİR.HASTANEYE GİTSE BİLE HABERLERDE DİYORLAR ZATEN DOKTORLAR HASTA SEÇİYOR...
0 4
MİSAFİR:Arkadaslar Avusturyadan yaziyorum buralar cok kötü durumda. Allaha sükür Türkiyede vaka sayisi az lütfen disariya cikmayin belki sizde yoktur baskasinda vardir kimseyle temasta olmayin is cok ciddi hafife almayin. Devlet büyüklerinin talimatina kesinlikle uyun. Allah Tüm insanlari korusun.
Cevap Yaz 5 42
GAZİ ANTEPLİ CAHİL SENİ..:Avrupanın neresindesin yalancı keko, milleti kandırma
5 6

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