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Koronavirüsün kruvaziyer vurduğu geminin Panama kanalından transit geçişine onay

Panama hükümeti, içinde ikisi koronavirüsten olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybttiği ve 130 yolcunun da semptom gösterdiği yolcuların bulunduğu geminin Panama Kanalı'ndan transit geçişine onay verdi

29.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:44
Koronavirüsün kruvaziyer vurduğu geminin Panama kanalından transit geçişine onay
Panama hükümeti, içindeki yolculardan en az ikisinin koronavirüsten olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiği ve 130 yolcunun da grip benzeri semptomlar gösterdiği geminin Panama Kanalı'ndan geçişine izin verdi.

Panama'nın Pasifik kıyısında bekletilen Holland American Line isimli cruise şirketine bağlı 238 metre uzunluğundaki MS Zaandam isimli gemi, iznin ardından transit olarak Florida'ya gidebilecek.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Panama Kanalı, Dünya

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