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Koronavirüsün medya karnesi

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basına 128 bin 243 haber yansıdığı tespit edilirken, online mecrada 994 bin 321 haberin, televizyonda ise 85 binin üzerinde yansımanın olduğu kaydedildi.

26.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:15
Koronavirüsün medya karnesi
Türkiye 'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basına 128 bin 243 haber yansıdığı tespit edilirken, online mecrada 994 bin 321 haberin, televizyonda ise 85 binin üzerinde yansımanın olduğu kaydedildi.
26 Mart 2020 resmi rakamlarına göre dünyada Korona virüsüne yakalanan 471 bin 783 kişi olduğu tespit edilirken, Türkiye'de bu rakamın 2 bin 433 olduğu gözlendi. Veriler resmi rakamlardan alınan en son rakamları yansıtırken, anlık olarak değişebileceği aktarıldı.
Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı başardı. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 11 Mart'tan bugüne kadar korona virüs hakkında yazılı basına 128 bin 243 haber yansıdığı tespit edilirken, online mecrada 994 bin 321 haberin, televizyonda ise 85 binin üzerinde yansımanın olduğu kaydedildi.
Ajans Press'in, gisanddata "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 26 Mart 2020 resmi rakamlarına göre dünyada koronavirüse yakalanan 471 bin 783 kişi olduğu tespit edildi. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de açıklanan son rakam 2 bin 433 olarak kaydedildi. COVİD-19 virüsünün en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; Çin, İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık ve Güney Kore olarak saptandı. Dünyada virüsten dolayı gerçekleşen ölüm sayısı ise 21 bin 306 olurken, kurtarılan vaka sayısı 114 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ölen kişi sayısı ise 59 olarak gözlendi.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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