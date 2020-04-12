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Koronavirüsün merkez üssü ABD'de 20 binden fazla insan salgına yenik düştü

Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssüne dönen ABD'de koronavirüsten ölen kişilerşin sayısı 20 bini geçti.

12.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:19
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de 20 binden fazla insan salgına yenik düştü

Koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssüne dönen ABD'de koronavirüsten ölen kişilerşin sayısı 20 bini geçti.

Dünyayı etkisi altına alan ve Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 30 bin 239 artarak 533 bin 115'e yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,833 artarak 20 bin 580'e yükseldi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesini hedef alarak, Çin'i memnun etmek için koronavirüs hakkında yanlış raporlar yayınlamakla suçladı.

TRUMP : EKONOMİMİZ ROKET GİBİ YÜKSELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal ekonominin yeniden başladığında "bir roket gemisi gibi" yükseleceğine duyduğu güveni dile getirdi.

ASSANGE'IN NİŞANLISINDAN SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı olduğıunu söyleyen ve ingiliz medyasına konuşan Stella Morris İngiltere bulunan Belmarsh hapishanesinde Assange'ın koronavirüse karşı savunmasız olduğunu belirtti. Assange'la iki çocuğu olduğunu açıklayan Morris , Assanger'ın hapishaneden serbest bırakılması için dünyaya çağrıda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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