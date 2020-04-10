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'Koronavirüsün nadir görülen belirtileri insanları yanıltıyor'

Koronavirüs pandemisi Dünya'yı alarm durumuna geçirdi. Belirtileri, öksürük, yüksek ateş ve yorgunluk olarak bilinen COVID-19 vakalarında durum ağırlaştıkça daha belirgin semptomlar ortaya çıkıyor.

10.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:03
'Koronavirüsün nadir görülen belirtileri insanları yanıltıyor'

İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony;

Toplumun bir kısmı hastalığı kısmen daha hafif atlatırken, koronavirüsün nadir görülen bulguları hasta ve taşıyıcı bireylerin kendilerinden şüphe etmemesine yol açıyor. 29 yıldır Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, koronavirüsün nadir görülen semptomlarını açıklarken, "Baş ağrısı, baş dönmesi, ani tat ve koku kayıpları, göğüs ve kas ağrıları koronavirüs enfeksiyonunun nadir belirtileri arasında yer alıyor. Koronavirüse yakalanıp bu belirtileri gösteren bireyler, hasta olmadıklarını düşünüp virüsün yayılmasına sebep oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Yüksek yayılım oranlarıyla pandemiye dönüşen koronavirüs, hasta bireylerde farklı şiddette ve belirtilerle ortaya çıkmasıyla fark edilmesini önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Bilinen semptomları, öksürük, ateş ve yorgunluk olarak bilinen koronavirüs enfeksiyonunu görece daha hafif atlatan bireyler farklı belirtilere sahip olabiliyor. Böylece hastalık taşıyan binlerce birey, fark etmeden koronavirüsün yayılma hızına katkıda bulunuyor.

ABD'nin önemli sağlık kuruluşlarından National Institutes of Health'de (NIH) 12 yıl süreyle Alerji ve İmmünoloji alanında çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, salgının başlangıç noktası Çin'de gerçekleştirilen klinik çalışmalardan yola çıkarak koronavirüsün nadir görülen belirtilerini derledi. Hastalığın oldukça sinsi yayıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Akpınarlı, "Az ya da hiç görülmeyen belirtileriyle koronavirüs, milyonlarca insanı taşıyıcı olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇİN KLİNİK ARAŞTIRMALARIN TEMELİNİ OLUŞTURDU'

Koronavirüsün nadir görülen belirtilerinin klinik çalışmalarla gözlemlendiğini belirten Doç. Dr. Akpınarlı, "Çin, koronavirüs salgınının başladığı yer olarak dünyadaki bir çok ülkeden daha fazla klinik çalışma yapma fırsatına sahip oldu. Salgının tehlike arz etmesinin ardından ciddi önlemler alan Çin'de belirtileri saptamak, koronavirüs taşıyıcılarını toplumdan soyutlamak için araştırmalar başlatıldı. Salgının merkezi olan Hubei Eyaleti'nde 1 Ocak, 27 Şubat arasında 10 COVID-19 hastası ile gerçekleştirilen klinik araştırmada, erken belirtilerin çoğunlukla öksürük ve ateş olduğu saptandı ancak baş ağrısı, (1 hasta) baş dönmesi, (3 hasta) mide sancıları ve kusma, (1 hasta) göğüs ağrısı (1 hasta) gibi belirtiler de görüldü. 10 hastada bir görülen bu belirtiler bize sayıca az gelse de 10 binlerce vakanın görüldüğü ülkelerde binlerce kişinin bu semptomları taşıyıp, kendini hasta hissetmediği düşünülebilir" açıklamasında bulundu.

'12 BELİRTİYE DİKKAT EDİLMELİ'

Bireyleri yanılgıya düşüren 12 semptomu açıklayan Doç. Dr. Akpınarlı, "Baş ağrısı, baş dönmesi, ani tat ve koku kaybı, burun tıkanıklığı, göğüs ve kas ağrıları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal nadir de olsa karşılaştığımız belirtiler arasında yer alıyor. Koronavirüs şüphesi taşıyan bireyler, ateş ve öksürük gibi semptomların yanı sıra bu nadir belirtilere de dikkat etmeliler" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony son olarak, "Koronavirüsün sinsi bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Nadir ya da hiç görülmeyen bulguları virüsü tehlikeli kılıyor. Bu nedenle toplum sağlığı için hepimiz sosyal mesafe kurallarına uymalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıyız" diyerek uyardı.

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony kimdir?

Alerji ve İmmünoloji alanındaki çalışmalarıyla dünyaca tanınan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, ABD'de bulunan National Institutes of Health'de (NIH) 12 yıl süreyle Alerji ve İmmünoloji konularında çalışmalar ve araştırmalar yaptı. 2012 yılında yurda dönen Doç. Dr. Antony, 2014 yılından bugüne çeşitli üniversitelerde ders vermektedir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel
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