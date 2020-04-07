Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi.

07.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24
Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi. ABD'de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüsün nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı? Haberler
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Hollanda’da sağlık çalışanlarına Kur’an-ı Kerim’den ayetle teşekkür Haberler
Hollanda'da sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür

Son Dakika Dünya Haberleri

13:12: Sahilde toplanınca cezayı yediler - Haberler 13:12: Kaza yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı...Kaza anları kamerada - Haberler 13:10: Denizli'de korkunç olay... 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü - Haberler 13:09: İstanbul'da esnaf ve vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı - Haberler 13:08: Bursa Şehir Hastanesi'nde biyolojik örnek alma kabinleri kullanıyor - Haberler 12:17: Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:08: 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı - Haberler 11:54: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı - Haberler 11:29: Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek