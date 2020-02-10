Dünya koronavirüs için alarm verirken Çin'den iğrenç görüntüler! Mazgallardan atık yağ topluyorlar

Çinlilerin restoranların ve mezbahaların arkasındaki kanalizasyon borularında ve mazgallarda biriken hayvansal yağ topaklarını yeniden kullandığı iddia edildi.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Merkezi Pekin Yönetimi, bugüne kadar 910 kişinin hayatı kaybettiği koronavirüsünün ardından kanalizasyonlardan toplanan bitkisel ve hayvansal yağ topaklarını kullananlara karşı sıkı önlemler alıyor.

Koronavirüsünün hızla yayılmasının ardından gıda yönetimi ve hijyen uygulamaları şimdilerde dikkatle incelenirken, mide bulandıran bu yönteme karşı da sert tedbirler öngörülüyor.

UYGULAMAYA DEVAM EDENLERİ AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Mide hastalıkları ve diyare (ishal) gibi birçok ciddi soruna yol açan bu uygulamaya devam edenleri, ölüm cezası ve ağır hapis cezaları bekliyor. South China Morning Post gazetesi, Yüksek Halk Mahkemesi'nin suçlulara idam cezası vereceğini yazdı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

2013 yılında bu şekilde atık yağ kullanan bir kişiye ömür boyu hapis cezası verildi. 2017'de ise Zhejiang eyaletinde en az 10 kişinin, restoranların ve mezbahaların yakınlarındaki mazgallardan atık yağ toplarken yakalandığı basına yansımıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirilmişti.