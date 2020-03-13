Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsün psikolojinizi bozmasına izin vermeyin - Güncel

Koronavirüsün psikolojinizi bozmasına izin vermeyin

ÜLKEMİZDE de görülen koronaviirüsün, insan psikolojisini de önemli derecede etkilediğini belirten Psikolog Dilek Saltık, "Virüsü tanımak, doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak kişiyi güvende hissettirir" dedi.

13.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:21
Koronavirüsün psikolojinizi bozmasına izin vermeyin
ÜLKEMİZDE de görülen koronaviirüsün, insan psikolojisini de önemli derecede etkilediğini belirten Psikolog Dilek Saltık, "Virüsü tanımak, doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak kişiyi güvende hissettirir" dedi.

Uzm. Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, dünyanın korkulu rüyası haline gelen  koronavirüsü virüsü ile ilgili önemli  mesajlar verdi. Saltık, "Ölümden daha acı veren durum ölüm korkusudur. İnsan beyni korku duygusuna maalesef ki sadıktır. En çok neyden korkarsanız kendinizi onun içinde bulmanız ise tesadüf değildir. İnsan beyni bir olaydan veya durumdan korku duyduğunda, tüm dikkatini o korku ile ilgili sinyallere açık hale getirir. Zihni o korkuyla uğraşır. Burada kişiler felaketleşme senaryosu ile karşı karşıya gelir" dedi.

KAYGISI YÜKSEK ÇOCUKLAR

Virüsün medyada çokça yer almasının kaygıyı arttırdığını ifade eden  Saltık, şunları söyledi."Çocuklar ebeveynlerinin bu kaygıyla nasıl baş ettiklerini izlerler ve ebeveynleri örnek alırlar. Evde koronavirüsü sıkça konuşuluyorsa gündemi değiştirmelerini öneririm. Kaygısı yüksek olan çocuklara 'Evet, böyle bir virüs var. koronavirüsünü biliyor ve tanıyoruz ancak hayatımızın merkezine de almıyoruz. Daha önce de buna benzer olaylar yaşandı. Kuş gribi, domuz gribi gibi. Bunlar sonsuza dek sürmedi, geldi ve geçti. Biz gerekli önemleri alıyoruz, sağlıklı besleniyor, kendimizi koruyoruz ve güvendeyiz'  şeklinde konuşmalar yapılabilir."


- İstanbul
DOMUZ GRİBİ NEDİR? NASIL BULAŞIR?
DOMUZ GRİBİ İLE İLGİLİ SON HABERLER

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi