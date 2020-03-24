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Koronavirüsün son bulması için cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden dua edildi.

24.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:10
Koronavirüsün son bulması için cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için ikinci kez dua sesleri yükseldi.
Allah'tan bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin işlerini daha kolay yapabilmesi niyazında bulunulmasının ardından tekbir ve salavat getirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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