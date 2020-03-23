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Koronavirüsün son bulması için Fatih Camii'nden dua sesi yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Fatih Camii'nden dua okundu.

23.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:10
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Fatih Camii'nden dua okundu.
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Koronavirüsün son bulması için Fatih Camii’nden dua sesi yükseldi

Kaynak: AA

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Koronavirüsün son bulması için Fatih Camii'nden dua sesi yükseldi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Camii, İstanbul, Güncel

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