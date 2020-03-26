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Koronavirüsün son bulması için ilçe müftüsü cami hoparlöründen dua ettirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Düzce'nin Akçakoca ilçesinde camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

26.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:33
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
Selçuklu mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş Türk otağ çadırından esinlenilerek yapılan camide, hoparlörden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.
İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, cami hoparlörlerinden "Ey Yüce Rabbim ellerimizi semaya açtık, kapına geldik. Gönüllerimizi şefkat ve duana açtık. Peygamberlerin, mazlumların, muhtaçların duasına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız duaları kabul et Allah'ım. Bütün dünyayı kurutan, salgın hastalık karşısında bizlere ihanetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz Allah'ım. Her daim mazlum ve gariplerin yanında oldun, nezih milletimizden affını esirgeme Allah'ım. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlılarımıza kolaylıklar eyle Allah'ım. Ülkemizi, milletimizi, Müslüman alemini ve bütün dünyadaki insanları, dert, musibet ve salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Yarabbim, zor günlerden geçiyoruz. Dirliğimizi birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Bu zor günlerimizde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza güç ver Allah'ım." şeklinde dua etti.
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Koronavirüsün son bulması için ilçe müftüsü cami hoparlöründen dua ettirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Akçakoca, Düzce, Güncel

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Koronavirüsün son bulması için ilçe müftüsü cami hoparlöründen dua ettirdi

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