Koronavirüsün tedavisinde dev adım! Aşı yapımına bir adım daha yaklaştık
Corona virüsü salgını devam ederken Kanadalı bilim insanları aşıya ulaşmak için çok kritik bir adım atıldığını duyurdu. Üç farklı üniversitede görevli bilim insanları, corona virüsünün başarılı bir şekilde izole edildiğini ve corona virüsünün kopyalarının geliştirildiğini açıkladı.
14.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:39
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