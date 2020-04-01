Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan’da günler sonra ilk vaka görüldü

Çin'de koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Wuhan 'da günler sonra 1 yeni koronavirüs vakası bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri, Hubey bölgesinde yer alan Wuhan'da 1 yeni koronavirüs vakası olduğunu bildirdi.

DIŞARIDAN GELEN İLK VAKA OLDU

Yeni vakanın, birkaç gündür yeni vaka bildirmeyen Vuhan'ın, dışarıdan gelen vakası olduğu belirtildi. Bölge sağlık komisyonuna göre, bölgede gün itibariyle iç kaynaklı koronavirüs vakası ise bildirilmedi.

ÇİN'DE VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ DURDU

Öte yandan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ortaya çıktığı Çin'de etkisini yitirmeye başladı. 82 bin vakanın bulunduğu ülkede son bir haftadır 200'ün altında vaka tespit edildi. 3 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği salgından 76 bin kişi tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Koronavirüsün neredeyse durma aşamasına geldiği Çin'de hayatın normale dönmeye başladığı da bildirildi. Virüse karşı alınan önlemler ve mücadelede başarılı olan Çin hükümetinin yakın zamanda sokağa çıkma yasağını kaldırması bekleniyor.