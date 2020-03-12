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Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüsün yayılmasıyla geniş önlemler alındı. Soğuk havada üşüttüğünü söyleyen Demet Akalın, ise virüsten korkusuna hastaneye gidemedi. Virüsün yayılmasının ardından ünlü isimlerde hastalıklara karşı aldıkları önlemleri anlattı.

12.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye 'ye de sıçradı; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklama, ülke genelinde paniğe neden olurken, ünlü isimlerden de ardı ardına koronavirüs paylaşımları gelmeye başladı.

İşte o paylaşımların bazıları...

DEMET AKALIN

Geçtiğimiz hafta teyzesini kaybeden Demet Akalın, cenaze töreninde soğuk havadan etkilendi. Üşüttüğünü söyleyen Akalın "Evdeyim dinleniyorum. Risk nedeniyle hastaneye gitmedim, doktor eve geldi ve iğne yaptı. Bu kadar kaosa gerek yok, bilinçli olalım yeter. Evde hijyene ve dezenfekte olaylarına ağırlık verdim. Kapı kolları ve kullandığımız yerler devamlı dezenfekte ediliyor. Evdeki bakıcılara 'toplu taşımaya değil, taksiye binin' dedim. Taksiyle gidip geliyorlar" dedi.

DİDEM SOYDAN

Yaptığı paylaşımlarla her daim dikkat çeken manken Didem Soydan ise Instagram hesabından makyajlı halinin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Maske takacağınızdan dolayı gözlere öncelik verdiğiniz makyajlar yapın."

İREM DERİCİ

"İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum."

KENAN DOĞULU

"Beren'in doğum günü ve Sevgililer Günü kutlamasını birleştirdik. Bir haftalığına Londra'ya gittik. Yeni döndük, güzel geçti. Uçakta maske taktık, önlem aldık. Bundan sonraki seyahatleri askıya aldık"

HÜLYA AVŞAR

"Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz."

KIVANÇ TATLITUĞ

"Öpüşme, sarılma, tokalaşmaya ara verdik, yurt dışı seyahatlerini de bir süreliğine erteledik"

MUSTAFA CECELİ

"Havalimanlarında ve uçaklarda maske kullanıyorum, ellerimi gün içinde çok sık ve minimum 20 saniye sabunla yıkıyorum. Tuzlu suyla gargara yapıyorum ve dezenfektan mendiller kullanıyorum."

DERYA ULUĞ

"Havalimanı ve uçakta maske taktım. Amerika'ya maskeler, eldivenler ve antibakteriyel ürünlerden oluşan bir çantayla gittim."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda... Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum."

CÜNEYT ARKIN

"Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme broşüründe koronavirüsten korunmak için yapmamız gereken her şey yazıyor. Bu görselleri elden ele yayalım."

MUAZZEZ ERSOY

"Tüm gelişmeleri ve açıklamaları takip ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca ve yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyorum. Kalabalık ortamlara girmiyorum, ellerimi yıkıyorum. Bilinçli şekilde ikazlara uyarsak, ülke olarak kısa sürede atlatacağımıza inancım sonsuz."

SİBEL CAN

"Bakanlığın yayınladığı virüsten korunma yollarını uyguluyorum. Ellerimi sık yıkıyorum, sağlıklı besleniyorum, hapşırıp öksürürken mendille ağzımı kapatıyorum. Hasta kişilerle temasta bulunmuyorum. Çantamda dezenfektan spreyim var. Bütün bu kurallara uyarak devam ediyorum yaşantıma. Stüdyo çalışmalarım aralıksız sürüyor. Nisan'da albümüm çıkacak."

MERYEM UZERLİ

"Sürekli yurt dışına seyahat ediyorum. Korkmamaya çalışıyorum. Çünkü korku, vücut direncimizi düşürür. Çok vitamin tüketmeye çalışıyorum. Ellerimi de günde 20 kere yıkıyorum."

MERVE ÖZBEY

"Tabii ki bu durumu önemsemeli ve önlemlerimizi almalıyız. Hijyene dikkat etmeli, bağışık sistemimizi güçlü tutmalıyız ama asla bir panik havasına girmememiz gerekir. Birçok virüs gibi korona da artık hayatımızda ama gerekli önlemlerle üstesinden gelinebileceğini biliyoruz."

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Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı
Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Magazin

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Yorumlar (5)
BALÇOVALI:Ayşegül sen çok şımardın.Yine afra tafralara başladın.Bir daha bakma bana.Ne halin varsa gör.
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O SELAM TUSSUZ DELİ BEKİR SELAMI:doğal seçilimle gelenler şanslı hiç zorlamayın, fıtratın fıtrat olduğu noktadayız
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TIRNAKÇI SAADET TEYZENİZ:Bu dünyada işiniz iş tabi ama allah çıkartacak elbet bi yerden merak etmeyin kaçamazsınız
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KUZEYİN UŞAĞI:korkunun ecele faydası yok, tedbir senin taktir Allahın. .
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AVNİ:ÖLÜMDE YAŞAMIN BİR PARÇASI ONA GÖRE DAVRANALIM BU KADAR KORKACAĞINIZA KENDİNİZE ÇEKİ DÜZEN VERİN EYY SANATÇILAR
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