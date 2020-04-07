Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.

VAKADAN HÜCRELER ALINIP İNCELENDİ

ABD'de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.

İşte koronavirüsün hücrelerde yayılmasına ilişkin mikroskoptan görüntülenen kareler: