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Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi

ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla ilk kez görüntüledi.

07.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:46

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi. ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışını mikroskopla görüntüledi.

VAKADAN HÜCRELER ALINIP İNCELENDİ

ABD'de koronavirüs tespit edilen bir hastadan alınan hücreler laboratuvar ortamında incelendi. NIAID'in paylaştığı fotoğraflarda, koronavirüsün hücrelerde yayılışı elektron mikroskobu ile görüntülendi.

İşte koronavirüsün hücrelerde yayılmasına ilişkin mikroskoptan görüntülenen kareler:

Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler
Yorumlar (6)
KAMİL:bu abd hep boş işlerle uğraşıyor
Cevap Yaz 3 2
XX:he Kamil he ben de sevmiyorum ama maalesef adamlar bilimde bin yıl öndelerfaka corona virüsü ile baş edemiyorlar ne Hikmtse
2 0
AHMET YILDIRIM:güzel bir grafik çizimi olmuş
Cevap Yaz 1 2
MURAT:Şu haber ve ilgisiz Alakasız video üzerine çağ atlattınız
Cevap Yaz 1 10
KEREM:cok ayip etmis bu virüs
Cevap Yaz 1 6
MURAT UYSAL:Bütün virüsler bu şekilde değil mi zaten
Cevap Yaz 1 4

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