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Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor

Kornavirüs vurduğu İtalya'da sosyal medyadan çağrı yapan bir İtalyan vatandaşının sözleri yürekleri parçaladı. Facebook'ta yayınladığı videoda yardım çağrısında bulunan Luca Franzese, "Kız kardeşim arkadaki yatakta ölüyor ve kimse bana yardım etmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" sözleriyle isyan etti.

09.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:33

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 366'ya yükselirken, karantinadaki Napoli'den çok acı görüntüler geldi.

"ÖLÜ KARDEŞİM İLE 24 SAATTİR AYNI EVDEYİM"

Napoli kentinde karantina altında yaşadığını belirten Luca Franzese 24 saattir ölü kardeşi ile bir evde kalmak zorunda kaldığını belirterek, acil yardım çağrısı yaptı. Kardeşinin koronavirüsten ölüp ölmediğini bilmediğini belirten Luca Franzese, "Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle Covid-19. Dün akşamdan bu yana yetkililerin yardım çağrıma cevap vermesini bekliyorum. Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı. Kardeşim arkadaki yatakta yatıyor. Ölü. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum" sözleriyle isyan etti.

İTALYA'DA 16 MİLYON İNSAN KARANTİNADA

Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ülke İtalya. Son verilere göre virüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Virüs günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Tarihi meydanlar boşaldı. Lombardiya bölgesinde 16 milyon insan karantina altında yaşıyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine gidenlerden ise 14 gün evlerinden çıkmamaları isteniyor.Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını talep ediyor.

ÖLÜ SAYISI 366'YA YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip corona virüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki ölü sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı. İtalya'da hükümetin ülkenin kuzeyini karantina altına almasının ardından istasyonlar da boşaldı. Başkent Roma'da Termini istasyonu neredeyse terkedilmiş gibi.

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Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
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