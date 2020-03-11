Koronavirüsün vurduğu Vuhan'da hayat normale dönüyor, devlet bazı dükkanların açılmasına izin verdi
Koronavirüsün vurduğu Vuhan'da hayat normale dönüyor, devlet bazı dükkanların açılmasına izin verdi. Geçtiğimiz salı günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping şehri ziyaret etmişti.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Ölümcül Covid 19 virüsünün dünyaya yayıldığı yer olan Çin'in Vuhan şehri ve Hubei eyaletinde alınan sıkı önlemlerden sonra vaka sayısının azalması sebebiyle bazı iş yerleri ve dükkanların açılmasına izin verildi.
Yaklaşık 2 ay boyunca karantinada kalan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgede bugüne kadar 3 binden fazla kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Yaklaşık 2 ay boyunca karantinada kalan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgede bugüne kadar 3 binden fazla kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Dünya
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