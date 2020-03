Koronavirüsün yarattığı hammadde ihtiyacına yerli çözüm bulundu

Sektör bileşenleri ile temas halinde olan bakanlık, dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan etanol ihtiyacını karşılamak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kararın koronavirüsle mücadelede çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Kendilerinin de bakanlığa bu yönde görüşler verdiklerini ifade eden Pelister, "Özellikle akaryakıtta, benzinde oktan yükseltmek için yüzde 3 oranında kullanılan biyoetanolün kullanılmaması en azından yüzde 1 veya 2'ye düşürülmesi, aradaki farkın da medikal sektöründe kullanılması için önerilerimizi Bakanlığa sunmuştuk" dedi.

Medikal sektörünün etil alkol ihtiyacını şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanol üzerinden sağlamak ve burada da bir katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Pelister, "2 gündür firmalarımız kolonya ve dezenfektanda kullanılan etil alkol/etanol ihtiyacı için bize ulaşıyordu. İKMİB olarak ihtiyaç olan etilalkol/etanolü karşılamak işini kendimize görev aldık. Akaryakıt dışında, yaptığımız araştırmalar sonucunda, şeker pancarından elde edilen melastan üretiminden biyoetonolün çözüm olabileceğini gördük. Türkiye 'nin şu anda ihtiyacı olan etil alkolü için ülke içinde kaynak yaratma konusunda bizim şöyle bir girişimimiz oldu; ilk olarak Türkiye'de şeker pancarından ciddi bir şeker üretimi yapan 3 tane fabrika ile görüştük. Amasya şeker fabrikası ile yaptığımız en son görüşmede, ellerinde 7 bin ton melas olduğunu ve bu melas ile 2.5 milyon litre biyoetonol elde edebileceklerini söylediler. Biz de bu konuda üretimin arttırılması hususunda girişimlerimizi yaptık. Özellikle medikal ürünlerde, dezenfektanlarda, kolonyalarda kullanılacak etil alkolü üretip, kimya sektörüne verebileceklerini söylediler. Bu konuya hızlı bir şekilde refleks verip, bunun üretimine başladılar. Bize ulaşan firmalarımıza Amasya Şeker Fabrikası'nı adres gösteriyoruz. Bu girişim ile ayrıca fiyat yükselmesinin de önüne geçmiş olduk. Şeker pancarından elde edilecek etil alkolün medikal ve kozmetik sektörü üretimine yönlendirilmesi güzel bir gelişme oldu" dedi.

"İhracat da aksamadan devam etmeli"

Türkiye'nin etil alkol ihtiyacının şu an için aşıldığını dile getiren Pelister, açıklamasında dezenfektanlarda uygulanan ihracat kısıtlaması için şunları belirtti; "Gümrük Genel Müdürlüğü'nce alınan karar doğrultusunda ülke içindeki acil ihtiyaç durumundan ötürü şu an dezenfektan, kolonya, etil alkol cinsi ürünler ve ıslak mendil ihracatının yapılmasına izin verilmiyor. Ancak sipariş almış ve teslim etmesi gereken pek çok firmamız bundan zarar görebilir. İKMİB olarak bu konuda koordineli bir şekilde üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ilgili Bakanlıklarımız ile iletişim halindeyiz. Söz konusu ürünlerde kontrollü bir şekilde ihracat yapılması için gerekli izinlerin verilmesini bekliyoruz. İhracat da aksamadan devam etmeli. İki, üç ay sonra piyasalar normalleşecek ancak ihracat noktasında yerimizi kaybedersek bir daha yerimizi zor bulabiliriz. Özellikle alkol kökenli olmayan kozmetik ürünlerin ihracatı serbest olmalı. Kimya sektörümüzün şu an oluşan acil ihtiyacının karşılanması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın almış olduğu söz konusu karar için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Bültenler