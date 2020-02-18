Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, maske takmak istemeyen adamı direğe bağladı

Çin'de ortaya çıkan ve 1873 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgınıyla savaş sürüyor. Çinli yetkililer, sokakta maske takmayan köylüyü kendilerine direnmesi üzerine direğe bağladılar.

GÖRÜNTÜLER DEVLET TELEVİZYONUNDA YAYINLANDI

Videoya kaydedilen anlarda, yetkilinin direğe bağladığı köylüye, "Sen yaşamak istemiyor olabilirsin ama diğer insanlar yaşamak istiyor'' diye bağırdığı duyuluyor. Köylü ise kendisini direğe bağlayan yetkililere, maske giymeyi unuttuğunu söyleyip kendisini çözmeleri için yalvardı. Çin'in Henan eyaletine bağlı Puyang şehrinin Huizhai Köyü'nde meydana gelen olay devlet televizyonunda yayınlandı. Yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada,köylünün maske takmadığını ve kendilerini görünce kaçmaya çalıştığını, yakalanınca ceza olarak direğe bağlandığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Videonun yayınlanmasından sonra Çinliler maske takmayan köylülere tepki gösterirken, bazıları da yetkililerin davranışına tepki gösterdiler. Köylüyü direğe bağlayan yetkiler ve maske takmayan köylü hakkında soruşturma açıldı.