Koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan yeni koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, virüsün bulaştığı 461 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, pazartesi günü salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere ülkedeki yeni koronavirüsün (2019-nCoV) çıktığı Wuhan kentine gitti.

ÇİN BAŞBAKANI WUHAN'A GİTTİ

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Wuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.

Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.

VİRÜSÜN BULAŞTIĞI KİŞİ SAYISI 2 BİN 744'E YÜKSELDİ

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi.

30 BİN KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.

Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı.

14 ÜLKEDE VİRÜSE RASTLANDI

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tayland, Avustralya'nın da aralarında bulunduğu en az 14 ülkede koronavirüs vakalarına rastlandı.

Çin pazar, restoran ve çevrim içi ticaret platformlarında vahşi hayvanların satışını yasakladığını duyurdu.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

VİRÜS TEHDİDİ CİDDİ Mİ?

Korona virüsler orta derece soğuk algınlığından ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor. Bu yeni virüs, ikisinin ortasında bir yerde duruyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "Yeni bir koronavirüs bulduğumuzda, bulguların ne olduğunu görmek isteriz. Bu virüs daha çok soğuk algınlığı benzeri bulgulara yol açıyor ve bu da endişe verici ancak SARS kadar ciddi değil" ifadeleriyle virüsü açıklıyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NE?

Yapılan araştırmaya göre, Çin'in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan'da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Bu bilgiler ışığında, yeni tip koronavirüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılması riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor. Hastalığın tespiti için, yolcuların vücut ısını ölçecek tarama cihazları konuldu. Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı da ilaçlama yapılması için geçici olarak kapatıldı. ABD ve pek çok Asya ülkesi, Wuhan'dan seyahat eden yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi için önlemler aldı ve Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki hastaneleri daha büyük bir salgına karşı uyardı.