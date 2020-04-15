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Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 22 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen Gönül Atay (50), kendisini bekleyen eşine gözyaşlarıyla sarıldı.

15.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:55
Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 22 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen Gönül Atay (50), kendisini bekleyen eşine gözyaşlarıyla sarıldı. Gönül Atay, "Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Herkes evde kalsın" dedi.

Ereğli ilçesinde 22 gün önce rahatsızlanan Gönül Atay ile 7 gün önce rahatsızlanan Ferda Sezgin'in (32) yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Özel hastanede tedaviye alınan Gönül Atay ve Ferda Sezgin, sağlıklarına kavuşarak bugün sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Karşısında gördüğü eşi Hamit Atay'a gözyaşları arasında sarılan Gönül Atay, duygu dolu anlar yaşadı. Doktorlar ise Gönül Atay'a sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ve 14 gün evinde karantina altında kalmasını söyledi. Zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Gönül Atay, "Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın hemşirelerimizin çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Herkes evde kalsın" dedi.

Taburcu olmanın sevincini yaşayan Ferda Sezgin ise, "Doktorlarıma ve hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sarıyya Mammadova ise hastalarının taburcu olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu, tüm hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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