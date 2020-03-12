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Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Ar-Ge çalışmaları ile tanınan Faruk Durukan, koronavirüsünü parçaladığı Amerikalılar tarafından tespit edilen "oleuropein" etken maddesini farklı yöntem ve farklı bir kaynaktan elde etmeyi başardı.

12.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:09

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Gülendam Tümen, dünyada ölümlere yol açan ve Türkiye'de de görülen koronavirüsü ile ilgili açıklama yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır oleuropein etken maddesi üzerinde çalıştıklarını belirten Tümen, "Oleuropein maddesinin anti kanser özelliğine büyük bir yoğunluk verildi. Bu konuda uluslararası yayınlarımız bulunmakta. Oleuropein maddesinin diğer bir özelliği de anti viral aktivitesinin bulunması. Bu anti viral durumu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri patent almış durumda. Bu patent ile 29 ilaç FDA tarafından onaylanarak piyasaya sürülmüş. Oleuropeinin korona virüsü dahil sars, HIV gibi bir çok hastalığa karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş durumda. Oleuropein maddesini biz de Türkiye'de korona virüsüne karşı kullanmak için, onların kullandığı başlangıç maddesinden değil de, farklı bir başlangıç maddesinden yola çıkarak elde ettik. Bu oleuropein maddesinin seri halde üretilerek korona virüsüne karşı kullanılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

TÜRK BİLİM İNSANLARININ BAŞARISI

Ar-Ge çalışmaları ile tanınan kaşif Faruk Durukan ise etken maddeye vurgu yaptı. Durukan, "Bizim çalışmalarımız dünyadaki problemleri fırsat bilmektir. Dünyada bir problem varsa herkesten önce bunu çözmemiz gerekir. Bu sanayi ve üniversite işbirliği çalışmasıdır. Oleuropein maddesini zaten 15 yıldır üretiyorduk. Konuyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapılıyordu. Ancak uluslararası patent fiyatları yüksek olduğu için bunu alamadık. Amerikalılar aralarında korona virüsü ve HIV'in de olduğu 29 hastalığa karşı oleuropein maddesinin iyi geldiğine dair patent almışlar. Onlar patent aldığında bizden 3-5 adım öne çıkmış oluyorlar. Biz de farklı bir yöntem ve farklı bir yerden bu oleuropein etken maddesini elde etmeyi başardık. Biz de patent çalışmalarına başladık. Bugün yarın patentimiz kabul edildiğinde biz de hangi maddeden nasıl aldığımızı açıklayacağız" dedi.

Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Balıkesir Üniversitesi, Güncel

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