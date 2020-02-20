Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 129 kişi hayatını kaybetti. Hızla yayılan ve tüm dünyada paniğe yol açan koronavirüs ile ilgili sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Bilim insanları, koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı.

"ANAHTAR" ENZİM TESPİT EDİLDİ

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, Covid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit etti.

Koronavirüs numunesini laboratuvar ortamında insan hücreleriyle birleştiren araştırmacılar, krojenik elektron mikroskopisi adı verilen yöntemle hücreleri eksi 150 derecede soğutarak etkileşim halindeki enzimlerin kristalize olmasını sağladı. Bu yolla koronavirüsün bulaşıcılığını sağlayan çivi proteinin haritasını çıkaran araştırmacılar, aynı zamanda insan hücresinde hangi enzimin koronavirüsün tutunmasını sağladığını da keşfetti.

SARS'TAN 10 İLE 20 KAT DAHA BULAŞICI

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Araştırmacılar, aynı enzimin, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan corona virüs için de alımlayıcı rol üstlendiği ancak Covid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti. Çivi proteininin yapısının çözülmesinin koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarına hız kazandırması bekleniyor. Covid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

ÇİN DIŞINDA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Güney Kore'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 dünya genelinde 75 binden fazla kişiye bulaşırken, corona virüsün yol açtığı zatürre ve diğer komplikasyonlar nedeniyle 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın yol açtığı salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etti. Covid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.