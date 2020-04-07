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Koronaya cepten takip

Korona virüsü bazı ülkeler cep telefonuyla takip ediyor.

07.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:36
Korona virüsü bazı ülkeler cep telefonuyla takip ediyor. Yeni sistemde virüslü biriyle karşılaşıldığında telefondan bilgilendirme gönderiliyor. Aynı bilgilendirme merkeze de iletiliyor. işte detaylar. Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, devletler vatandaşlarının üzerindeki gözetimini artırıyor. Karantina sırasında vatandaşlarını izlemek için toplu mobil konum verilerini kullanan hükümetler, virüslü kişilerin konumlarını tanımlıyor. Bunun için en ideal araç ise ceplerimizdeki akıllı telefonlar. Özel yazılımların kullanıldığı dijital takip sistemi kullanıcıların iradeleri dışında çalışıyor.
Sistem, vatandaşların nasıl davrandıklarını, ne kadar hareket ettiklerini ve ne tür ortamlarda olduklarını gösteren bir rapor hazırlıyor. Ayrıca, sosyal mesafe kurallarına dair istatistikler sağlıyor. Dijital takip sistemi, enfekte olmuş bir kişinin tam olarak nerede olduğu konusunda hassas bir tablo oluşturuyor. Hareket sensörleri, insanlar aynı arabada veya aynı otobüs veya trendeyse hepsini aynı anda belirleyebiliyor.
Yapay zeka, özel algoritmalar tarafından toplanan cep telefonu bilgilerini işliyor ve aynı ortamda başka kimin olduğunu belirliyor. Bir eşleşme olduğunda, sağlık kuruluşlarındaki yetkililer bunu sistemlerinde görüyor ve karantinaya alabiliyor.
Bu sistemi şu an ABD, Güney Kore, İsrail, İran, Tayvan, Belçika, Rusya ve Polonya kullanıyor.
Türkiye'de de 3 firma virüs takip sistemi geliştirdi. 3 firma tarafından geliştirilen sistem için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçildi. Bakanlığa yapılan sunumun ardından görüşmeler sürüyor.
(İHA) Koronaya cepten takip

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Güncel

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Koronaya cepten takip
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