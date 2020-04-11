Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronaya inat yaşasın hayat

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin paylaştığı mesajda, "Bu zorlu günleri dayanışma ruhumuzla aşacağız, koronaya inat yaşasın hayat" dedi.

11.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:01
Koronaya inat yaşasın hayat
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin paylaştığı mesajda, "Bu zorlu günleri dayanışma ruhumuzla aşacağız, koronaya inat yaşasın hayat" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Vatandaşlara sakin olma çağrısı yapan Başkan Ataç, endişe edilmemesi gerektiğini belirterek, "Sevgili hemşehrilerim, sokağa çıkma yasağı olan bu 2 gün boyunca belediye ekiplerimiz sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için görevlerinin başında. Bu süreci, ailelerimiz ile keyifli ve kaliteli şekilde vakit geçirerek değerlendirelim. Aynı zamanda hijyen kurallarına uymamız da virüsten korunmak adına önem taşıyor. Bu zorlu günleri dayanışma ruhumuzla aşacağız, koronaya inat yaşasın hayat" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımız için tüm önlemleri aldık

Başkan Ataç değerlendirmesinde Tepebaşı Belediyesi'nin daima vatandaşların yanında ve tüm durumlara karşı tam hazırlıklı olduğuna vurgu yaparak, "Vatandaşlarımız asla panik olmasınlar. Tepebaşı Belediyesi olarak alınması gereken tüm tedbirlerimizi almıştık, hemşehrilerimizin yanındayız. Sağlık birimimiz; Yaşam Köyü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Yaşam Köyü'nde Sağlıklı Yaşlılar ve Alzheimer Konuk Evi'mizde tüm önlemler alındı, burada kalan vatandaşlarımızın yakınları, içlerini ferah tutsun. Mavi Masa da 444 44 26 numaralı hattan 24 saat taleplere cevap veriyor, vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Aşevimizde yemek servisi devam ediyor. Alışveriş servis hizmetimiz devam ediyor. 30 araçlık ekiplerimiz mahallelerde ekmek servisi yapıyor. Zabıta ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı uyarılarına devam ediyor ve fırınları denetliyor. Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyoruz, beslemeler yapılıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Yaşam ››Koronaya inat yaşasın hayat - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

17:14: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 17:13: BOŞ KALAN BAĞDAT CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler 17:10: Koronavirüs: İtalya'da mafya 'salgını nüfuzunu artırmak için kullanıyor, yoksullara gıda dağıtıyor' - Haberler 17:10: TBMM Genel Kurulu - Haberler 17:09: İngiltere'de son 24 saatte 917 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik 15:05: Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı