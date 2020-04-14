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Koronaya inat yeşil seferberliği

Kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğü Aziziye'de tek gündem maddesi Korona salgınına rağmen yeni sezon hazırlıklarına başlandı.

14.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:32
Koronaya inat yeşil seferberliği
Kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğü Aziziye 'de tek gündem maddesi Korona salgınına rağmen yeni sezon hazırlıklarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Park ve Bahçeler birimi yöneticileri ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile başkan yardımcıları Ilıca 'da yeni projelerin hazırlığı için bir araya geldiler. Ilıca Aziziye caddesi üzerinde geçtiğimiz yıl yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ki yıkımlar sonrasında söz konusu alan üzerinde peyzaj çalışmaları, kent meydanı ve otoparkın inşasına başlanacağı öğrenildi. Termal turizmde büyük potansiyelleri bünyesinde barındıran Ilıca mahallesinde yeni projeler ile cazibenin artırılması hedefleniyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kentsel dönüşüm ile çehresi değişen Ilıca'nın eksikliği hissedilen projeler ile şifa kenti hüviyetine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yaz ayları ile birlikte yaklaşık 20 dönüme yakın alanın yeşillendirme çalışması yapılacağına vurgu yapan Başkan Orhan, "Büyükşehir belediyemizin de destekleri ile hazırladığımız şifa bahçeleri projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede hem görsel güzellikleri hem de ihtiyaç duyulan dinlenme alanlarını oluşturacağız. Bunlarla birlikte Ilıca'da son yıllarda ortaya çıkan otopark eksikliği içinde yeni projemiz var. 80 araçlık bir otopark ile trafik sorununu ortadan kaldırma amacındayız. Ilıca bizim için büyük önem arz ediyor. Buradaki termal potansiyellerin yatırım anlamında ortaya çıkması gelecekte Aziziye için kazanım demektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Ilıca, Güncel
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