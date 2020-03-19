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Koronaya karşı çalışmalarda durmak yok

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsüne (Covid-19) karşı merkez mahallerde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor.

19.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:50
Koronaya karşı çalışmalarda durmak yok
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsüne (Covid-19) karşı merkez mahallerde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde cadde ve sokaklar, çay ocakları, muhtarlık binaları, sağlık ocakları ve okullarda gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vatandaşların virüse karşı temkinli olmaları noktasında bilgi ve uygulama içeren önemli afişleri merkez noktalara astı.

Korona Virüsünün ne olduğu, nasıl bulaştığı, belirtileri, korunma yolları ve belirtiler varsa yapılması gerekenlerin yer aldığı afişleri tüm vatandaşların görebileceği noktalara asan ekipler köy meydanlarında da Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin hazırladığı broşürleri dağıtıp vatandaşlara sözlü olarak da bilgilendirmede bulunarak destek oldular. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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