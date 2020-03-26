Koronaya karşı Efes Selçuklu çocuklara görev

Efes Selçuk Belediyesi kentin çocuklarını hayallerindeki Efes Selçuk'u anlatmaya davet ediyor. "Hayalindeki Efes Selçuk'u Anlat" sloganıyla yapılan çağrıda Efes Selçuk'ta yaşayan 18 yaş altı tüm çocuklar resim, şiir, kompozisyon, hikaye, karikatür ya da maketle hayallerindeki Efes Selçuk'u anlatacak. Çalışmalarını tüm Efes Selçuk ile paylaşma şansına sahip olan çocuklar, sürpriz hediyeler de kazanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar örgün eğitime ara verilmesi sebebiyle Efes Selçuk Belediyesi ilham veren kentin çocuklarını hayallerindeki Efes Selçuk'u anlatmaya çağırıyor. Örgün eğitime ara verildiği dönemde çocukların boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini amaçlayan çağrı ile ilham veren kentin çocukları hayallerini tüm kentle paylaşacak.

Kaynak: Bültenler