Koronaya karşı ilaçlar, antikorlar, aşı çalışmaları: İyi haberleri duymak ister misiniz?
Koronavirüsten ötürü hergün gündeme arka arkaya çok sayıda iç karartıcı olumsuz haber düşüyor. Bunun gerek insan ve toplum sağlığına gerek finansal piyasalara son derece olumsuz etkisi olduğu düşünülüyor. Tüm olumlu gelişmeleri sizin için derledik.
17.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:34
Koronavirüsten ötürü her gün gündeme arka arkaya çok sayıda iç karartıcı olumsuz haber düşüyor. Bunun gerek insan ve toplum sağlığına gerek finansal piyasalara son derece olumsuz etkisi olduğu düşünülüyor.
İşte koronavirüs yani Covid-19 salgını ile ilgili umut verici ve olumlu gelişmeler Açıklaması
İşte koronavirüs yani Covid-19 salgını ile ilgili umut verici ve olumlu gelişmeler Açıklaması
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya
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