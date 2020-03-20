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Koronaya karşı mobil ekipler şehrin dört bir yanında

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvaylarda, otobüslerde ve duraklarda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sorumluluğunda bulunan parklarda ve caddelerde kent mobilyalarını da dezenfekte ediyor.

20.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:14
Koronaya karşı mobil ekipler şehrin dört bir yanında

Korona virüsün her geçen gün daha fazla yayılması nedeniyle önlemlerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma için kurduğu mobil ekipleri, caddeler, bulvarlar ve tematik parklarda da aktif hale getirdi.

Belirli bir plan çerçevesinde çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Ülkemizde virüsün saptanmasının ardından eylem planımızı uygulamaya koyarak, bu konudaki önlemlerimizi arttırdık. Rutin olarak yapılan temizliğin yanı sıra dezenfeksiyon çalışmalarını da sorumluluğumuzda bulunan caddelerde, bulvarlarda, Sazova ve Kentpark başta olmak üzere tüm parklarımızda bulunan kent mobilyalarında sürdürüyoruz" diyerek vatandaşları da salgın hastalıkların yayılmaması için kişisel sorumluluklarını yerine getirmeleri ve zorunda olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardılar.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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