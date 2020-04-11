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Koronaya karşı otomobilde naylon kaplamalı önlem...Otomobilin içini naylon ile 3 bölmeye ayırdı

Koronaya karşı otomobilde naylon kaplamalı önlem...Otomobilin içini naylon ile 3 bölmeye ayırdı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş her gün üç kişi bindikleri otomobilin içini korona virüse karşı naylon ile 3 bölmeye ayırdı.

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
Koronaya karşı otomobilde naylon kaplamalı önlem...Otomobilin içini naylon ile 3 bölmeye ayırdı
Koronaya karşı otomobilde naylon kaplamalı önlem...Otomobilin içini naylon ile 3 bölmeye ayırdı
OSMANİYE - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş her gün üç kişi bindikleri otomobilin içini korona virüse karşı naylon ile 3 bölmeye ayırdı.
Kadirli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Osman Çeri, korona virüse karşı otomobilinde ilginç bir önlem aldı. Kadirli ilçesinden, her gün 2 arkadaşıyla birlikte Yoğunoluk köyüne işe giden Osman Çeri, otomobilin içinden naylon ile 3 ayrı bölme oluşturdu. Üç arkadaş bindikleri otomobilde birbirlerini görmeden ve birbirlerine temas etmeden yolculuk yapıyor. Korona virüse karşı kendilerince böyle bir önlem aldıklarını belirten Osman Çeri, "Arkadaşlarım ve ben kendi imkanlarımızla korona virüsüne karşı böyle bir önlem düşündük. Aracımızı muşamba naylonu ile 3'e böldük bu şekilde kimsenin birbirine temas etmeden maskede kullanarak elimizden geldiği kadar önlem alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Genel
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