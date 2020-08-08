Koronaya karşı 'Ozon Gazı' ile dezenfekte yapılıyor

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüse karşı etkisi kanıtlanmış Ozon gazı ile çalışan bir cihaz üreten Malatyalı girişimci Bülent Önal, ozon gazı ile araçların 10 dakika içerisinde tüm virüs ve bakterilere karşı korunduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele de virüs, bakteri, mantar ve mikropları öldürebilme özelliğine sahip ozon gazı, girişimcilere de ilham kaynağı oluyor. Malatyalı girişimci Bülent Önal'da ozon gazı ile çalışan 'Pacozone' adını verdiği bir dezenfekte cihazı üretti. Sahibi olduğu benzin istasyonunda cihazı vatandaşların kullanımına açan Önal, virüse karşı koruyuculuğunun kanıtlandığı ozon gazı ile araçların daha güvenli hale geldiğini dile getirdi.

Pandemi sürecinde birçok dezenfekte ürünün kullanıldığına dikkat çeken Önal, ozon gazının da bu alternatiflerden biri olduğunu dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından toksit ilan edilmeyen tek gazın ozon gazı olduğunu ifade eden Önal, "Vatandaşlarımız özellikle araçlarını bu yöntem ile dezenfekte edebilir. Geliştirdiğimiz ürün sayesinde araçlara yaklaşık 10 dakika ozon gazı bırakıyoruz. Aracın bu sırada kliması açık olacak. Daha sonra bu sürenin yarısı kadar araç havalandırılıyor. ve bu şekilde bakteri ve virüslere karşı yüzde 99 başarı sağlanıyor" dedi.

Ozon gazının korona virüse karşı etkili olduğuna dair Yeditepe Üniversitesi'nin de raporunun olduğunu anımsatan Önal, herkesin gönül rahatlığı ile araçlarını bu yöntem ile dezenfekte edebileceğini dile getirdi.

Geliştirdiği cihaz için 'Faydalı model' başvurusunda da bulunduğunu aktaran Önal, şuan geliştirdiği bir adet cihazı vatandaşların self servis olarak kullanabileceğini söyledi.

Aracını ozon gazı ile dezenfekte ettiren Abdulmelik Bilgin ise, Malatya'da böyle bir ürünün geliştirildiğini duyduktan sonra gelerek aracını dezenfekte ettirdiğini ifade etti. Bilgin, projenin oldukça güzel olduğunu ve diğer alanlarda da geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. - MALATYA