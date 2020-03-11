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Koronaya karşı personel bilgilendirilmeye devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından salgın hastalıklara karşı tramvaylar, otobüsler ve duraklarda arttırılan detaylı temizlik çalışmalarının ardından, belediye personelleri de özellikle Covid-19 (corona) virüsüne karşı bilinçlendiriyor.

11.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:51
Koronaya karşı personel bilgilendirilmeye devam ediyor

Toplum sağlığına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Çin'de başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan ve Türkiye'de de görülen enfeksiyona karşı faaliyet planını harekete geçirdi. Toplu taşıma araçlarında ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda detaylı temizlik çalışmalarını arttıran Büyükşehir Belediyesi, personelini de bu konuda bilinçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis Salonu'nda çeşitli birimlerden personellerin katıldığı eğitimlerin ardından Taşbaşı Kırmızı Salonda da personeller Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerince Covid-19 (corona) virüsü hakkında bilgilendirildi. Virüsün kökeni, bulaşma yolları, belirtileri gibi birçok önemli bilginin verildiği eğitimde, personeller dikkat etmeleri gereken durumlar konusunda uyarıldı.

Virüslerden korunmak için özellikle kalabalık ortamlarda çalışan kişilerin sık sık ellerini yıkaması gerektiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, öksürürken veya hapşırırken de mutlaka tek kullanımlık mendillerle ağız ve burunun kapatılması gerektiğini ifade ettiler. Virüsün gözüktüğü bölgelere zorunlu kalınmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer, çiğ ve az pişmiş hayvansal ürünlerle temastan ve tüketiminden de kaçınılması gerektiğini vurguladılar. Personeller ayrıca ateş, öksürük, hapşırık ve nefes darlığı gibi durumlarda mutlaka uzman bir doktora muayene olmaları gerektiği konusunda da uyarıldılar.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri salgın hastalıklara karşı hayata geçirdiği faaliyet planı çerçevesinde hem kurum içinde hem de kent genelinde önlemleri arttırıldığını, bu konuda kamuoyunun sık sık bilgilendirileceğini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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