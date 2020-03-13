Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronaya karşı su fiyatlarında indirim çağrısı - Güncel

Koronaya karşı su fiyatlarında indirim çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi 23 ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Gaziantep'te su fiyatlarında bir süreliğine bile olsa indirime gitmesi konusunda çağrıda bulundu.

13.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:15
Koronaya karşı su fiyatlarında indirim çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi 23 ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Gaziantep'te su fiyatlarında bir süreliğine bile olsa indirime gitmesi konusunda çağrıda bulundu.

Milletvekili Ekici, yaptığı açıklamada dünyayı tehdit eden korona virüs dolayısıyla, hijyen tedbirleri kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su fiyatlarında 1-2 aylığına bile olsa indirime gitmesi için talepte bulundu.

Ekici ayrıca konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar içinde kesintiye gidilmemesi konusunda çalışma başlatılması için çağrıda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gaziantep, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi