Koronaya karşı su fiyatlarında indirim çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi 23 ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Gaziantep'te su fiyatlarında bir süreliğine bile olsa indirime gitmesi konusunda çağrıda bulundu.
13.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:15
Cumhuriyet Halk Partisi 23 ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Gaziantep'te su fiyatlarında bir süreliğine bile olsa indirime gitmesi konusunda çağrıda bulundu.
Milletvekili Ekici, yaptığı açıklamada dünyayı tehdit eden korona virüs dolayısıyla, hijyen tedbirleri kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su fiyatlarında 1-2 aylığına bile olsa indirime gitmesi için talepte bulundu.
Ekici ayrıca konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar içinde kesintiye gidilmemesi konusunda çalışma başlatılması için çağrıda bulundu. - GAZİANTEP
Milletvekili Ekici, yaptığı açıklamada dünyayı tehdit eden korona virüs dolayısıyla, hijyen tedbirleri kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su fiyatlarında 1-2 aylığına bile olsa indirime gitmesi için talepte bulundu.
Ekici ayrıca konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar içinde kesintiye gidilmemesi konusunda çalışma başlatılması için çağrıda bulundu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gaziantep, Güncel
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