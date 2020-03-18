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Koronaya kolonyalı şarkı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Fatih Bulut'un "Çok sevdim yalan oldu" şarkısını korona virüse uyarlayan gençlerin şarkısı beğeni topladı.

18.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:54
Koronaya kolonyalı şarkı
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde Fatih Bulut'un "Çok sevdim yalan oldu" şarkısını korona virüse uyarlayan gençlerin şarkısı beğeni topladı.

Kadirli'de düğünlerde müzik yapan orkestra grubunda yer alan Hasretcan Toprak ve Tolgahan Cansever isimli iki genç, Fatih Bulut'un "Çok sevdim yalan oldu" şarkısını korona virüse uyarladı. "Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim herkes kolonya döktüler" diye başlayan şarkıyı sosyal medyaya yükleyen gençlerin şarkısı yoğun ilgi topladı. Düğünlerin iptal olduğunu belirten Hasretcan Toprak, "Bizde arkadaşlarla sıkılıyoruz. Ne yapalım boş durmayalım dedik ve korona virüse şarkı yaptık" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Bulut, Osmaniye, Kadirli, Güncel

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