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Koronayı umursamadan kumara devam ettiler

Koronayı umursamadan kumara devam ettiler Dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne aldırış etmeyerek kumar oynayan kişilere operasyon düzenlendi.

06.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:36
Koronayı umursamadan kumara devam ettiler
ADIYAMAN - Dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne aldırış etmeyerek kumar oynayan kişilere operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ruhsatız olarak işletilen bir kahvehaneye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince operasyon düzenlendi. M.N.K'nın işletmiş olduğu kahvehanede kumar oynatıldığı anlaşıldı. Korona virüsü salgınını umursamayarak kumar oynayan 10 kişi ile işletme sahibine toplam 7 bin 70 TL para cezası kesildi. Ayrıca iş yerinin ruhsatsız olması nedeniyle işletme sahibi hakkında da işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Koronayı umursamadan kumara devam ettiler

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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Koronayı umursamadan kumara devam ettiler
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