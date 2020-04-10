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Koronayı yendi kalp krizine yenik düştü

Umre dönüşü korona virüsüne yakalanan Bursalı kuyumcu tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

10.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:32
Koronayı yendi kalp krizine yenik düştü
Umre dönüşü korona virüsüne yakalanan Bursalı kuyumcu tedavi gördüğü Ankara 'daki hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Korona virüsü yenen 37 yaşındaki Erdin Akyol'un cenaze namazını emekli müftü olan babası kıldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuyumculuk yapan ve çevresinde çok sevilen Erdin Akyol, geçen ay annesiyle birlikte umre ziyaretine gitti. Eski İnegöl Müftüsü Vehbi Akyol'un oğlu Erdin Akyol umre dönüşü Ankara'da 14 gün karantinada kaldı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan Akyol ve annesi Ankara'da tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 1 çocuk babası kuyumcu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi gören genç adam korona virüsü yenerek yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Ancak Erdin Akyol, dün gece aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Cenaze namazını mezarlıkta babası kıldırdı

Hayatını kaybeden Erdin Akyol'un cenazesi Ankara'dan İnegöl'e getirildi. Akyol'un cenaze namazı mezarlıkta kılındı.

Cenaze namazını ise emekli müftü olan babası Vehbi Akyol tarafından kıldırıldı. Namazın ardından görevliler tarafından cenaze toprağa verildi. Cenazede jandarma ekipleri de görev alarak sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yaptı.

Umre arkadaşı Abdullah Bilgin Erdin Akyol'un umrede saçlarına ve ayaklarına kına yaktığını ifade ederek, "Erdin "neden böyle yaptın? " diye sorduğumuzda: . "İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmeye götürürken kına yakmış, gelin kocasının evine giderken kocasına kurban olduğunu belirtmek için kına yakar, askere giden oğluna da annesi kına yakar, Ben de Allah yoluna kurban olmaya geldim onun için kına yaktım" demişti" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Umre, 3. Sayfa
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